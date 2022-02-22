В Грузии смягчили антиковидные ограничения

С 1 марта в Грузии прекратят деятельность карантинные пункты и отели для пациентов с COVID-19.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, решение об этом было принято на заседании Межведомственного координационного совета Грузии.

Согласно решению, в закрытом пространстве выросло допустимое количество находящихся за одним столом людей - до 10 человек, в открытых пространствах - до 15 человек.

Согласно решению совета, с 15 марта в Грузии будут отменяются ограничения на проведение конференций, семинаров и тренингов, приостанавливается применение правил, запрещающих собираться более 60 человек.

Сообщается, что в ближайшие дни в Грузии может быть отменено обязательное использование медицинских масок.