Европа представила план по отказу от российских газа и нефти

Еврокомиссия (ЕК) предложила странам Евросоюза план полного отказа от угля, нефти и газа из России, который должен быть реализован "задолго до 2030 года", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Представленный план под названием REPower EU предусматривает диверсификацию поставок газа через увеличение объемов импорта сжиженного природного газа (СПГ) и трубопроводов от нероссийских поставщиков, а также наращивания объемов производства и импорта биометана и возобновляемого водорода.

Также ЕК указывает на необходимость резкого сокращения использования ископаемого топлива за счет повышения энергоэффективности, расширения использования возобновляемых источников энергии и электрификации, а также устранения узких мест в инфраструктуре. Все это поможет странам ЕС снизить зависимость от поставок газа из России на 67 процентов (около 100 миллиарда кубометров) до конца 2022 года.

ЕК также намерена представить к апрелю законодательное предложение, требующее, чтобы подземные хранилища газа в ЕС заполнялись не менее чем на 90 процентов их вместимости к 1 октября каждого года. В прошлом году 45 процентов импорта газа в ЕС пришлось на Россию. Что касается импорта нефти, то доля России на рынке ЕС была 27 процентов, а угля - 46 процентов.