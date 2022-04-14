Внедорожник со «скорой» влетели в толпу людей на тротуаре в Твери

Внедорожник Mitsubishi Pajero протаранил автомобиль "скорой помощи" в Твери, в результате погибло два человека и пять пострадало. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"На пересечении Волоколамского проспекта и улицы Фадеева произошло столкновение автомобилей скорой помощи и Mitsubishi Pajero. От удара скорая вылетела на остановку общественного транспорта", - рассказал изданию представитель полиции.

Авария произошла из-за того, что водитель внедорожника не пропустил автомобиль "скорой" со включенными спецсигналами. Автомобиль в это время двигался в сторону микрорайона "Южный", уточняет Mash.

Внутри "скорой" находилось три человека. Ее водитель погиб на месте. Позже в больнице умерла женщина-пешеход. Пятеро пострадали.