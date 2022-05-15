В Британии обяжут раскрывать имена покупателей жилья

Министр жилищного строительства Великобритании Майкл Гоув заявил, что Лондон в ближайшее время представит новый законопроект, который обяжет риелторов раскрывать имена покупателей недвижимости в стране. Об этом он сообщил The Daily Telegraph, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам Гоува, британские власти хотят пресечь "вымогательство незаконных денег" со стороны российских олигархов, которые используют оставшиеся лазейки для покупки и продажи домов под прикрытием анонимности.

Законопроект устанавливает новые правила, согласно которым компании и другие юридические лица, участвующие в сделке с недвижимостью, обязаны предоставить в земельный кадастр сведения о владельце для завершения покупки или продажи.

"Этот шаг призван помочь положить конец использованию Британии в качестве убежища для миллиардеров, стремящихся отмывать незаконные деньги или тайно накапливать огромные активы", - говорится в материале.

По словам Гоува, британский рынок недвижимости слишком долго находился в тени, что позволяло олигархам обходить санкции.

"Мы хотим раз и навсегда положить конец рэкету незаконных денег, наводнивших британский рынок недвижимости. Наш рынок недвижимости больше не будет открыт для коррумпированных лиц и режимов, отмывающих свои деньги и скрывающих свою личность", - подчеркнул он.