Путин предложил предоставить СНГ статус наблюдателя при ОДКБ

Президент РФ Владимир Путин во время юбилейного саммита Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), который проходит в Москве в понедельник, предложил предоставить Содружеству Независимых Государств (СНГ) статус наблюдателя при объединении, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Следует наращивать взаимодействие с нашими естественными партнерами по Шанхайской организации сотрудничества и Содружеству Независимых Государств. К слову, по нашему мнению, было бы уместно и правильно - это предстоит нам обсудить - предоставить для СНГ статус наблюдателя при ОДКБ", - сказал он.