Германия воспротивилась планам ЕС по спасению планеты

Германия заявила, что будет выступать против плана Евросоюза о включении ядерной энергетики в "Зеленую таксономию" - предназначенную для инвесторов классификацию экологически устойчивых проектов. Слова правительства приводит Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Федеральное министерство окружающей среды ФРГ выступило против того, чтобы включать в зеленую повестку газовую и атомную энергетику. В ведомстве отметили, что ядерная энергия не является экологически чистой, поэтому правительство не признает поправки к плану ЕС по спасению планеты и проголосует против критериев для "зеленых" инвестиций.

Система предназначена для того, чтобы стимулировать финансовый сектор инвестировать в низкоуглеродные технологии, а не в "грязные" отрасли. На фоне газовой конфронтации с Россией и энергетического кризиса в Европе Еврокомиссия решила пересмотреть классификацию и начать считать зеленой газовую и атомную энергетику. Однако в ЕК уточнили, что включение будет организовано на определенных условиях - газ и атом будут использоваться в качестве временной альтернативы более экологичным вариантам, в определенном количестве и с ограничением по времени.

В течение нескольких недель страны ЕС проголосуют за новый план Брюсселя. Для отклонения предложения против него должны выступить 20 из 27 стран ЕС, что считается маловероятным. Тем не менее, позиция Германии может повлиять на мнение Европейского парламента во время июльского голосования.

Проект был также раскритикован другими странами, например, Испанией. Идеи Еврокомиссии вызвали недовольство даже в рядах инвесторов, хотя именно для них таксономия должна была открыть новые возможности. Влиятельная Группа институциональных инвесторов по изменению климата (Institutional Investors Group on Climate Change), которая управляет активами на 50 триллионов долларов, уже обратилась к ЕК с открытым письмом, заявив о категорическом неприятии включения в таксономию газа.

В условиях напряженности на мировых энергетических рынках правительства стран пытаются выработать стратегии по повышению энергетической безопасности. К примеру, Великобритания открывает фонд, куда государство планирует инвестировать 120 миллионов фунтов стерлингов (146,4 миллиона долларов), для поддержки новых разработок в области ядерной энергетики и стимулирования конкуренции в отрасли. С помощью некоммерческой организации правительство сможет утвердить проект по созданию восьми новых реакторов к 2030 году.