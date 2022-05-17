В Ереване задержали заместителя Саргсяна

Сотрудники полиции в Ереване задержали зампреда Республиканской партии Армена Ашотяна и экс-депутата от "Процветающей Армении" Наиру Зограбян, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

В соцсети Ашотян написал: "Меня поймали самым гнусным образом... Я сейчас в отделе полиции Эребуни".

