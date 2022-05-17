https://news.day.az/world/1462425.html В Ереване задержали заместителя Саргсяна
В соцсети Ашотян написал: "Меня поймали самым гнусным образом... Я сейчас в отделе полиции Эребуни".
В Ереване задержали заместителя Саргсяна
Сотрудники полиции в Ереване задержали зампреда Республиканской партии Армена Ашотяна и экс-депутата от "Процветающей Армении" Наиру Зограбян, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.
В соцсети Ашотян написал: "Меня поймали самым гнусным образом... Я сейчас в отделе полиции Эребуни".
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