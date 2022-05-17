Швеция стремится к расширению сотрудничества с Турцией под эгидой НАТО и готова к диалогу с Анкарой для устранения разногласий по поводу вступления страны в Североатлантический альянс. Об этом заявила премьер-министр страны Магдалена Андерссон на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Финляндии Саули Нийнистё в Стокгольме, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

"Мы хотим, чтобы Швеция расширила свое сотрудничество с Турцией в рамках НАТО. Швеция поддерживает борьбу со всеми формами терроризма, также как НАТО и ЕС. Мы готовы к диалогу с Турцией для обсуждения и решения существующих вопросов", - сказала Андерссон.

Премьер также выразила готовность посетить Турцию для обсуждения вопроса о вступлении Швеции в НАТО.

Президент Финляндии Саули Ниинистё также заявил о готовности Хельсинки к консультациям с Анкарой относительно присоединения своей страны к Североатлантическому альянсу. При этом глава государства отметил, что удивлен позицией Турции по поводу членства Финляндии в блоке.