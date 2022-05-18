Британия ищет способы преодолеть энергокризис

Шотландская компания Drax Group решила подать заявку на расширение гидроаккумулирующей электростанции (ГАЭС) Cruachan ради повышения энергобезопасности Британии. Об этом сообщается на сайте организации, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Больший объем отечественной возобновляемой энергии поможет Соединенному Королевству справиться с энергетическим кризисом и покончить с зависимостью от импорта топлива. Новый проект также поможет разогнать шотландскую экономику", - отметил представитель компании Ян Киннерд.

В пресс-релизе добавили, что компания решила расширить ГАЭС при помощи строительства вспомогательной подземной станции. Для этого необходимо выкопать гигантскую пещеру в самой высокой горе в округе Аргайл и Бьют.

Вспомогательная электростанция будет иметь мощность до 600 МВт. С ее помощью совокупная мощность проекта будет расширена до 1,04 ГВт. Строительство по планам должно начаться в 2024 году, с вводом в эксплуатацию уже к 2030 году.