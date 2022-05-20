Япония и США могут подписать документ об отправке японских астронавтов на Луну
Власти Японии и Соединенных Штатов планируют подписать документ об отправке японских астронавтов на Луну, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Как ожидается, соглашение будет подписано в ходе грядущего визита в Токио президента Джо Байдена.
В документе также будут отражены намерения Токио и Вашингтона заключить в следующем году соглашение в космической области, рассчитанное на несколько десятков лет.
В январе прошлого года стало известно, что NASA и правительство Японии официально оформляют партнерство в рамках программы Artemis по исследованию и освоению Луны. В соответствии с этим соглашением Япония предоставит несколько возможностей для модуля, который обеспечит основные возможности жизнеобеспечения и дополнительное пространство, где экипаж будет жить, работать и проводить исследования во время миссий Artemis.
В прошлом году специалисты NASA провели успешные испытания центрального блока ракеты для полета к Луне.
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