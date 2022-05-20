Япония и США могут подписать документ об отправке японских астронавтов на Луну

Власти Японии и Соединенных Штатов планируют подписать документ об отправке японских астронавтов на Луну, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как ожидается, соглашение будет подписано в ходе грядущего визита в Токио президента Джо Байдена.

В документе также будут отражены намерения Токио и Вашингтона заключить в следующем году соглашение в космической области, рассчитанное на несколько десятков лет.

В январе прошлого года стало известно, что NASA и правительство Японии официально оформляют партнерство в рамках программы Artemis по исследованию и освоению Луны. В соответствии с этим соглашением Япония предоставит несколько возможностей для модуля, который обеспечит основные возможности жизнеобеспечения и дополнительное пространство, где экипаж будет жить, работать и проводить исследования во время миссий Artemis.

В прошлом году специалисты NASA провели успешные испытания центрального блока ракеты для полета к Луне.