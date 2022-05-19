Google вывозит сотрудников из России

Корпорация Google, похоже, решила свернуть свою деятельность в России. Как пишет The Wall Street Journal, большую часть сотрудников уже вывезли и перенаправили в Дубай, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Это начало происходить еще в марте после заморозки банковского счета IT- гиганта, тогда же остановились продажи онлайн-рекламы. В ближайшее время весь штат компании должен покинуть офисы в России.

По данным газеты, таким образом Google полностью прекратит свое коммерческое присутствие в России, а ее российская структура даже может запустить процедуру банкротства.