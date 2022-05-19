На российской границе усилили санитарные меры
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Роспотребнадзор усилил санитарно-карантинный контроль на границе страны в связи с угрозой завоза оспы обезьян.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Там уточнили, что меры были ужесточены из-за роста случаев регистрации оспы в нескольких европейских странах.