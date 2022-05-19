https://news.day.az/world/1463235.html На российской границе усилили санитарные меры
На российской границе усилили санитарные меры
Роспотребнадзор усилил санитарно-карантинный контроль на границе страны в связи с угрозой завоза оспы обезьян.
Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Там уточнили, что меры были ужесточены из-за роста случаев регистрации оспы в нескольких европейских странах.
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