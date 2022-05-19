В Burberry отказались от использования экзотической кожи

Генеральный директор Burberry Джонатан Акеройд заявил о запрете на использование кожи экзотических животных в будущих коллекциях бренда. Об этом сообщает BoF, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Комментируя эту новость, вице-президент некоммерческой организации PETA ("Люди за этичное обращение с животными") Мими Бехечи сказала: "В прошлом году во время ежегодного собрания Burberry PETA UK поинтересовалась, когда компания выполнит свое обязательство быть "силой добра в этом мире", запретив использование экзотической кожи, и мы рады, что после многих лет давления со стороны PETA по всему миру этот день настал!"

В PETA отметили, что Louis Vuitton, Hermès и Gucci до сих пор продолжают использовать кожу экзотических животных.

В 2018 году Burberry перестал изготавливать одежду из натурального мех и ангорской шерсти. Теперь британский бренд отказался от использования кожи питона, страуса, аллигатора и некоторых других животных.

От применения кожи экзотических животных уже отказались Chanel, Victoria Beckham, Jil Sander и другие бренды класса люкс.