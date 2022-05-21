Во Франции более 360 детей и 20 взрослых отравились в школьной столовой

Случай массового отравления произошел в столовой школы, расположенной в коммуне Шатне-Малабри на севере Франции. Как сообщает радио France Bleu, пострадали 363 ученика и 20 взрослых, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Инцидент произошел 19 мая. Ученики, преподаватели и другие сотрудники школы испытали такие симптомы, "как тошнота, боль в животе, рвота или диарея". Трех несовершеннолетних пришлось госпитализировать.

На фоне произошедшего столовая была закрыта на инспекцию. Сейчас специалисты устанавливают причины инцидента. Компания - поставщик продуктов для столовой пока не ответила на запросы журналистов.