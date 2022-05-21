В Италии предупредили об опасности возникновения «продовольственной войны»

Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо предупредил об опасности возникновения "продовольственной войны" на фоне ситуации в Украине. Его слова приводит газета La Stampa, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Глава МИД уточнил, что подобный конфликт возможен из-за сохранения проблем с поставками украинского зерна. По его мнению, преодолеть дефицит пшеницы можно при помощи создания защищенных коридоров для транспортировки зерновых по Черному морю, в связи с чем министр призвал российскую сторону к сотрудничеству при решении данного вопроса.