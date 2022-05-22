Китайские технологические компании начали массово сокращать сотрудников

Сотрудники крупнейших технологических компаний Китая столкнулись с массовыми сокращениями на фоне неопределенности регулирования в технологическом секторе и замедления роста экономики, вызванного борьбой с COVID-19. Об этом сообщает South China Morning Post, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Пока неизвестно, какая часть сотрудников техногигантов Китая будет затронута, так как компании не готовы публично раскрывать эти цифры, но, по данным SCMP, сокращение рабочих мест происходит в широком спектре должностей.

Так, например, крупнейшая игровая компания и медиахолдинг Tencent Holdings увольняет около 100 человек со своих спортивных каналов. По словам другого источника, внутри Tencent некоторые компании страдают от сокращений еще с апреля. Отмечается, что иногда увольнялись целые команды из более чем 20 сотрудников.

В марте президент Tencent Мартин Лау заявил, что компания оптимизирует работу некоторых непрофильных предприятий, чтобы контролировать численность персонала. При этом он отметил, что общая численность персонала к концу текущего года все равно будет выше по сравнению с 2021 годом.

Среди компаний, сокращающих сотрудников, также значится Alibaba Group Holding. Согласно отчету Economics Weekly, компания увольняет сотрудников в несколько этапов. Это, по данным СМИ, отразится на работе таких подразделений, как DingTalk, Alibaba Cloud, Taobao и Taobao Deals.

Отмечается, что в апреле уровень безработицы среди людей в возрасте от 16 до 24 лет в Китае составлял 18,2% по сравнению с 13,9% в Европе и 8,6% в США.