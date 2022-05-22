Чавушоглу посетит Израиль

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в среду посетит Израиль, сообщает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ.

Визит станет первым за последние 15 лет.

Ранее Чавушоглу заявлял, что планирует посетить Израиль 25 мая, чтобы встретиться со своим израильским коллегой Яиром Лапидом. Он также планирует посетить Палестину за день до визита в Израиль.

Турция и Израиль в последние недели работают над налаживанием двусторонних отношений. В данном контексте, энергетика стала потенциальной областью сотрудничества.

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил в марте, что он "очень надеется" на энергетическое сотрудничество с Израилем и надеется обсудить этот вопрос с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом.