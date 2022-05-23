Два истребителя ВКС Франции столкнулись в воздухе на авиашоу

Два истребителя Rafale воздушно-космических сил Франции столкнулись во время демонстрационного полета на авиашоу Meeting de l'air на западе страны.

Об этом сообщает газета Sud Ouest, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, инцидент произошел близ коммуны Коньяк (департамент Шаранта). По информации газеты, в результате столкновения один из самолетов лишился части хвостового оперения. Оторвавшийся фрагмент упал на жилой дом в коммуне Женсак-ла-Паллю, расположенной рядом с 709-й военно-воздушной базой, где проходило авиашоу. Судя по фотографии обломка, опубликованной в сети, речь идет о верхней части киля.

"Нам повезло, - сказал мэр Женсак-ла-Паллю Бернар Мозэ, чей дом расположен на этой небольшой улице, где упала часть оперения. - Я не знаю, можем ли мы сказать, что страха было больше, чем вреда, потому что этот инцидент не является тривиальным".