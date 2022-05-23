Производство кисломолочной продукции в России оказалось под угрозой. Компании сообщают о трудностях при закупке закваски у иностранных поставщиков. Об этом пишет "Известия" со ссылкой на письмо члена комитета Госдумы по аграрным вопросам Сергея Лисовского на имя министра сельского хозяйства России Дмитрия Патрушева, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Отмечается, что закваска является основой для творога и сметаны. Производители импортируют в Россию 80 процентов сырья из Болгарии, Дании, Италии и других стран.

В настоящее время поток поставок ограничен ввиду санкций: иностранные контрагенты не всегда соглашаются поставлять продукцию в РФ, учитывая валютные и общие внешнеэкономические аспекты.

По данным Лисовского, запасов, имеющихся в России, хватит максимум на полгода. При этом, в стране есть заводы, которые производят закваску, отмечает депутат, но в случае, если их мощностей не хватит, отрасль может столкнуться с серьезными рисками.

На фоне этого молочники просят выделить им дополнительную господдержку. Однако не уточняется, о какой конкретно сумме идет речь.