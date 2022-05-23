Выявлена новая угроза из-за крупных вспышек оспы обезьян

Крупные вспышки оспы обезьян могут спровоцировать появление локального резервуара животных, которые станут переносчиками этой инфекции. В результате люди в развитых странах начнут заражаться подобным видом оспы регулярно. Такую новую угрозу инфекции назвал иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков, сообщает Ura.ru, передает Day.Az.

"Важно как можно раньше не допустить распространение среди животных, потому что, если мы такой резервуар создадим вне Африки, соответственно из-за него будут регулярно заражаться люди. Эти случаи уже будут местными", - предупредил Крючков.

По его словам, подобный резервуар может появиться в любой из развитых стран. В них есть большое число животных, которые являются переносчиками инфекции, отметил специалист, подчеркнув, что к ним относятся грызуны.

При широком распространении оспы обезьян вирус может измениться, считает иммунолог. В связи с этим нельзя допустить распространения инфекции - это можно сделать с помощью жестких противоэпидемических мер, считает он.