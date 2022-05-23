В США разбился одномоторный самолет, есть погибшие

Два человека погибли в результате крушения одномоторного самолета в американском штате Колорадо, передает Day.Az.

"Сегодняшнее крушение самолета привело к двум жертвам. Никто из прохожих не получил ранения, дома не были повреждены", - говорится в сообщении пожарной службы города Блумфилда в Колорадо, где упал самолет.

Пожарные добавляют, что причина происшествия пока не известна, ведется следствие.

По словам представителя пожарной службы Сары Фаррис, это уже второй случай крушения самолета с жертвами за последние две недели.