В России 4-летний мальчик утонул в бассейне фитнес-клуба

В подмосковном Королёве четырёхлетний мальчик утонул в бассейне фитнес-клуба

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, ребёнок был с бабушкой, которая куда-то отлучилась.

На кадрах видно, что никто из окружающих не обращал внимания на мальчика, когда он начал тонуть. Более того, он около трёх минут находился под водой, пока посетители спокойно ходили мимо.

Трагедию заметила одна из женщин. Ребёнка достали из воды и пытались реанимировать до приезда скорой, но тщетно. По информации очевидцев, медики появились примерно через десять минут, спасти мальчика им не удалось.