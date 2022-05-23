В мире 100 миллионов беженцев

Число беженцев и внутренне перемещённых лиц в мире превысило 100 миллионов. Такие данные приводит Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев, где уточняют, что речь идёт о рекордном значении. За последние месяцы было зарегистрировано шесть миллионов украинских беженцев, выехавших за границу, а также около восьми миллионов перемещённых лиц в пределах Украины, вынужденных оставить свои дома из-за идущих в стране боевых действий, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

- Более 100 миллионов человек в мире были вынуждены бежать от войны, насилия, преследований, дискриминации, - написал в своём твитере Филиппо Гранди, верховный комиссар ООН по делам беженцев. - 100 миллионов беженцев и перемещённых лиц - ужасный показатель состояния мира. Нужно искать пути выхода из этого бедственного положения.

Между тем, уже к концу прошлого года число беженцев в мире приближалось к девяноста миллионам. Около шести миллионов человек бежали из Афганистана, где после десятилетий войны власть захватили талибы, а две трети населения оказались на грани голода. Почти три с половиной миллиона афганцев стали здесь внутренне перемещёнными.

Среди лидеров по числу беженцев - Йемен, где уже восемь лет идёт кровопролитная война, а большинство населения голодает и нуждается в самом необходимом. По оценкам ООН, Йемен покинули более четырёх миллионов человек, большинство из которых оказались в лагерях для беженцев в соседних странах.

В Мьянме по-прежнему не решена проблема народности рохинджа, которые, спасаясь от преследований властей, несколько лет назад бежали в соседние страны. Несмотря на достигнутые договорённости, многие из них до сих пор не смогли вернуться домой.