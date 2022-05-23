ВТО о темпах мировой торговли

Темпы роста мировой коммерции на ближайшую перспективу будут оставаться невысокими из-за событий в Украине и антиковидных локдаунов в Китае. К такому выводу пришел секретариат Всемирной торговой организации (ВТО), опубликовавший в понедельник в Женеве квартальные данные индикатора торговли товарами. Этот показатель составляет сейчас 99 пунктов по стобалльной шкале, что незначительно выше февральского показателя (98,7 пункта), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как отметили в ВТО, "конфликт в Украине и недавние связанные с пандемией локдауны в Китае, судя по всему, сдерживают глобальную торговлю товарами в первой половине 2022 года". Индикатор "Барометр торговли товарами" составляет "сейчас 99 пунктов, что немного ниже базового уровня в 100 пунктов". Это дает основания сделать вывод о "продолжающемся медленном росте торговли товарами".

По словам экспертов ВТО, "последние по времени прогнозы уменьшают прежний оптимизм", который выражался в момент публикации данных барометра в феврале. Согласно февральским подсчетам, "торговля могла приближаться к поворотному пункту и ожидался сильный рост в ближайшем будущем". В организации не исключают, что ожидавшегося роста не произошло из-за событий в Украине, которые в конце февраля "вызвали резкий рост цен на продовольствие и энергию, с чем обычно связано сокращение реальных доходов и снижение экономического роста". "Введение в Китае крупных локдаунов для борьбы с новой вспышкой COVID-19 привело к дальнейшим сбоям в торговле и производстве", - констатировали в организации.

Из компонентов майского барометра особенно низкий уровень характерен для морских контейнерных перевозок (95 пунктов). Большинство других компонентов близки к 100 пунктам. Это, в частности, воздушные грузоперевозки (99,9), экспортные заказы (101,2) и сырьевые материалы (99,5).

В апреле ВТО пересмотрела в сторону понижения опубликованные в октябре прошлого года прогнозы роста мировой торговли товарами в 2022 году (с 4,7 до 3%). Как отметили эксперты, нынешние показатели барометра "в широком смысле согласуются с апрельскими прогнозами".

"Барометр торговли товарами", пояснили в ВТО, отражает "в реальном времени траекторию торговли товарами относительно недавних тенденций". Это главный индикатор, сигнализирующий об изменении роста мировой торговли за два-три месяца до публикации статистики об объеме торговли. Если индикатор равен 100 пунктам, то это означает, что ожидаемое "развитие торговли соответствует недавним тенденциям". Индикатор выше 100 пунктов дает основания прогнозировать ускорение роста торговли, а ниже - ослабление темпов.