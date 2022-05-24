Оспа обезьян добралась и до Испании

Власти Испании подтвердили по меньшей мере 20 случаев заражения оспой обезьян в королевстве. Как сообщили в понедельник в Минздраве страны, ожидаются окончательные результаты анализов еще 16 человек, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Институт здоровья Карлоса III подтвердил 36 положительных случаев ортопоксвируса, - уточнили в ведомстве. - Из них 20 случаев были подтверждены как оспа обезьян <...>, а еще 16 случаев ожидают результатов секвенирования". Кроме того, как добавили в министерстве, должны поступить результаты анализов других 22 пациентов.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отмечает, что оспа обезьян - редкое вирусное заболевание, которое встречается в основном в отдаленных районах в центре и на западе Африки, расположенных рядом с влажными тропическими лесами.

По данным ВОЗ, этот вирус передается человеку от диких животных, таких как грызуны и приматы, а его вторичное распространение путем передачи от человека человеку носит ограниченный характер. Обычно коэффициент летальности при вспышках оспы обезьян составляет от 1% до 10%, при этом большинство случаев смерти приходится на долю более молодых возрастных групп, уточняют в организации. От оспы обезьян нет специфического лечения или вакцины, однако предшествующая вакцинация против натуральной оспы обеспечивает также высокоэффективную профилактику этого заболевания.