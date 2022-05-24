ВОЗ назвал число случаев оспы обезьян

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что с 7 мая зарегистрирован 131 подтвержденный случай заражения людей оспой обезьян и 106 предполагаемых случаев заражения в 19 странах мира. Об этом во вторник информировало агентство Reuters, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Члены организации продолжат проводить собрания для консультаций по предотвращению распространения оспы обезьян.

"Мы призываем вас всех усилить эпиднадзор за оспой обезьян, чтобы увидеть, где находятся уровни передачи инфекции, и понять, куда она движется", - заявила директор департамента по обеспечению глобальной готовности к особо опасным инфекциям ВОЗ Сильви Бриан. По ее словам, еще неясно, были ли эти случаи "вершиной айсберга" или пик передачи инфекции уже пройден.

Выступая на Всемирной ассамблее здравоохранения в Женеве, Бриан подчеркнула, что маловероятно, что вирус мутировал, но его передача может быть вызвана изменением поведения человека, особенно когда люди по всему миру стали возвращаться к привычному укладу социализации после снятия ограничений, связанных с COVID-19.

Хотя она сказала, что вспышка заболевания была "ненормальной", Бриан подчеркнула, что ее "можно сдержать". Она также добавила, что существуют вакцины и методы лечения оспы обезьян, призывая к соответствующим мерам сдерживания, дополнительным исследованиям и глобальному сотрудничеству. "Давайте не будем делать из мухи слона", - сказала Бриан.