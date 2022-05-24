Финляндия и НАТО заключили техническое соглашение

Финляндия и НАТО подписали взаимное техническое соглашение, включающее положение о поддержке принимающей страны.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном во вторник заявлении Минобороны республики.

"24 мая 2022 года в г. Монс (Бельгия) Финляндия и НАТО заключили [соответствующее] взаимное техническое соглашение", - отмечается в нем.

Данный документ "укрепит обороноспособность Финляндии", пояснил министр обороны республики Антти Кайкконен.