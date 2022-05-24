https://news.day.az/world/1464641.html Финляндия и НАТО заключили техническое соглашение
Финляндия и НАТО заключили техническое соглашение
Финляндия и НАТО подписали взаимное техническое соглашение, включающее положение о поддержке принимающей страны.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном во вторник заявлении Минобороны республики.
"24 мая 2022 года в г. Монс (Бельгия) Финляндия и НАТО заключили [соответствующее] взаимное техническое соглашение", - отмечается в нем.
Данный документ "укрепит обороноспособность Финляндии", пояснил министр обороны республики Антти Кайкконен.
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