В Новой Зеландии рекомендовали сделать четвертую прививку от COVID-19

Власти Новой Зеландии рекомендуют сделать четвертую прививку против коронавируса всем, для кого риск заразиться и тяжело перенести заболевание является повышенным. Об этом в пятницу сообщил министр ответных мер по COVID-19 Крис Хипкинз, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Люди, которые сталкиваются с высоким риском заражения COVID-19 или могут получить серьезные осложнения в результате этой инфекции, получат право на вторую бустерную прививку от коронавируса <...> с 1 июля 2022 года", - указал Хипкинз в заявлении, опубликованном на сайте правительства страны.

Глава ведомства уточнил, что иммунизация "второй бустерной прививкой крайне важна для самых уязвимых категорий граждан и должна быть сделана до завершения сезонного пика простудных заболеваний". "Прививку нужно получить пожилым гражданам, жителям домов престарелых и интернатов для пожилых и инвалидов, сотрудникам службы ухода за инвалидами, а также людям с ослабленным иммунитетом", - сообщил министр, отметив, что окончательный список тех, кому показана четвертая доза вакцины, будет разработан Минздравом до середины июня.

Как ожидается, второй бустер можно будет получить не ранее чем через шесть месяцев после первого. Переболевшим ковидом нужно будет сделать прививку через три месяца после выздоровления.

Для иммунизации населения власти Новой Зеландии используют только одну вакцину против COVID-19 - препарат, разработанный американской фирмой Pfizer и ее германским партнером BioNTech. К настоящему временим в стране, с населением 5,1 млн человек, полностью привиты от коронавируса более 95% жителей (около 4 млн человек). С начала пандемии в Новой Зеландии выявили более 1,1 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 1 087 заболевших.