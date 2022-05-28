Северокорейских солдат призывают прививаться китайской вакциной

Северная Корея начала кампанию по продвижению вакцин среди солдат, работающих на высокоприоритетном строительном проекте в столице Пхеньяне. Об этом сообщает "Радио Свободная Азия", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным издания, несколько десятков военных задействованы на стройках жилья в столице КНДР.

Лидер страны Ким Чен Ын пообещал к 2025 году построить для жителей Пхеньяна 50 тыс. новых домов.

По сообщениям неназванного чиновника из городской администрации, врачи во время укола называют вакцины "прививкой любви от высшего руководства", а процедуры сопровождаются политическими лозунгами из громкоговорителей, что делает их похожими на демонстрацию.

По данным государственных СМИ, "лихорадкой" переболели 3,1 млн жителей КНДР, 68 из них умерли, а более 320 тыс. продолжают лечение.

Вашингтон предложил предоставить вакцины Северной Корее и Китаю, заявил президент США Джо Байден во время недавнего визита в Сеул, но ни одна из стран не ответила на предложение.