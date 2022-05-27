Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 527 млн

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро пятницы достигло 527 840 775, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 6 284 533 человека.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения по-прежнему входят США, Индия, Бразилия, Франция, Германия и Великобритания.

Число инфицированных и скончавшихся от последствий заражения соответственно составило:

США - 83 837 114 заразившихся и 1 004 121 умерший.

Индия - 43 147 530 заболевший и 524 539 летальных исходов.

Бразилия - 30 880 512 инфицированных и 666 180 скончавшихся.

Франция - 29 626 992 заболевших и 149 123 умерших.

Германия - 26 200 663 инфицированных и 138 781 умерший.

Великобритания - 22 458 340 заразившихся и 179 064 скончавшихся.

По данным портала Worldometers, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро пятницы 809,2. В США на 1 млн жителей скончались 3 080 человек, в Индии - 373, в Бразилии - 3 093, во Франции - 2 259, в Германии - 1 650, в Великобритании - 2 601.