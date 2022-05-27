https://news.day.az/world/1465540.html В Афганистане прогремела серия взрывов - ВИДЕО
В Афганистане прогремела серия взрывов - ВИДЕО
В суннитской мечети в Кабуле прогремел мощный взрыв, в результате которого погибли по меньшей мере пять человек и 22 получили ранения, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.
В этот день в афганской столице и Мазари-Шарифе на севере страны произошла серия взрывов, жертвами которой в общей сложности стали 15 человек и более 30 пострадали.
До сих пор ни одна группировка не взяла на себя ответственность.
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