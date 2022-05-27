В Афганистане прогремела серия взрывов

В суннитской мечети в Кабуле прогремел мощный взрыв, в результате которого погибли по меньшей мере пять человек и 22 получили ранения, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

В этот день в афганской столице и Мазари-Шарифе на севере страны произошла серия взрывов, жертвами которой в общей сложности стали 15 человек и более 30 пострадали.

До сих пор ни одна группировка не взяла на себя ответственность.