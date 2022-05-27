Роман об Индии - лауреат Букера

Индийская писательница Гитанджали Шри и американская переводчица Дейзи Роквелл получили в четверг Международную Букеровскую премию за роман "Песчаная могила", передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

История 80-летней женщины, пересекающей границу, стала первой книгой, написанной на хинди и переведённой на английский язык, получившей эту престижную награду. Призовой фонд в размере 50 000 фунтов стерлингов Шри и Роквелл разделили между собой.

"Блестящий роман об Индии и ее разделении", - так описали книгу члены жюри.