https://news.day.az/world/1465712.html Роман об Индии - лауреат Букера - ВИДЕО
Роман об Индии - лауреат Букера - ВИДЕО
Индийская писательница Гитанджали Шри и американская переводчица Дейзи Роквелл получили в четверг Международную Букеровскую премию за роман "Песчаная могила", передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.
История 80-летней женщины, пересекающей границу, стала первой книгой, написанной на хинди и переведённой на английский язык, получившей эту престижную награду. Призовой фонд в размере 50 000 фунтов стерлингов Шри и Роквелл разделили между собой.
"Блестящий роман об Индии и ее разделении", - так описали книгу члены жюри.
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