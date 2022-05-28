Оспа обезьян: это может случиться с каждым

В Финляндии впервые зафиксирован случай заболевания оспой обезьян. Страна пополнила таким образом длинный список государств ЕС, где ранее уже были выявлены инфицированные, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Тем временем в Испании уже подтверждено более 80 случаев. Стало известно, что большинство из заразившихся посещали мадридскую сауну. В связи с этим отмечается, что заразиться может любой и звучат предостережения против риска стигматизации:

- Это некоторое преувеличение, и здесь видится стигматизация. Нахожу неудачными замечания о том, что это касается лишь геев.

Учёные также подчёркивают, что оспа обезьян - не венерическая болезнь и поэтому осторожность и бдительность проявлять теперь следует всем.