Оспа обезьян: это может случиться с каждым - ВИДЕО
В Финляндии впервые зафиксирован случай заболевания оспой обезьян. Страна пополнила таким образом длинный список государств ЕС, где ранее уже были выявлены инфицированные, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.
Тем временем в Испании уже подтверждено более 80 случаев. Стало известно, что большинство из заразившихся посещали мадридскую сауну. В связи с этим отмечается, что заразиться может любой и звучат предостережения против риска стигматизации:
- Это некоторое преувеличение, и здесь видится стигматизация. Нахожу неудачными замечания о том, что это касается лишь геев.
Учёные также подчёркивают, что оспа обезьян - не венерическая болезнь и поэтому осторожность и бдительность проявлять теперь следует всем.
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