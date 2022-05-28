ВВП Италии будет терять по 2% год в случае отказа от газа из России

Возможное прекращение Италией импорта природного газа из России приведет к серьезному дефициту топлива для промышленности и сферы услуг, дополнительному росту стоимости энергии, при этом ВВП страны в 2022-2023 гг. будет терять в среднем по 2% в год. Такие оценки содержатся в опубликованном в субботу исследовании аналитического центра при ассоциации промышленников Италии Confindustria, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Возможная блокировка импорта природного газа из России, основного поставщика Италии в последние годы, может оказать очень сильное влияние на и без того ослабленную итальянскую экономику. Такой шок вызовет серьезный дефицит объемов газа для промышленности и сферы услуг и дополнительный рост стоимости энергии. Общее воздействие на ВВП Италии в горизонте 2022-2023 гг. можно оценить почти в минус 2% в среднем в год", - отмечается в документе.

Как указывает ассоциация, "во втором квартале 2022 года сценарий для Италии остается сложным (после падения ВВП на 0,2% в первом квартале) из-за продолжения конфликта в Украине". "Данные за апрель и май подтверждают сочетание роста цен на сырьевые товары, дефицита материалов и высокой неопределенности. В то же время низкие темпы заражений [коронавирусом] могут поддержать потребление. В целом, однако, тенденция по-прежнему выглядит негативной", - говорится в исследовании.

Власти Италии поставили перед собой цель снизить зависимость от энергоносителей из РФ. Министр по экологической модернизации и трансформации республики Роберто Чинголани ранее выразил мнение, что его страна сможет обходиться без российского газа ко второй половине 2024 года.