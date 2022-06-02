"Стамбульский план", как вклад в решение глобального продовольственного кризиса

Итогом активных дипломатических усилий Турции стала подготовка​​ "Дорожной карты", нацеленной на урегулирование под эгидой ООН глобального продовольственного кризиса, спровоцированного российско-украинской войной, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

Турция с начала боевых действий на территории Украины предпринимает многосторонние усилия для урегулирования конфликта путем дипломатии, занимая при этом активную позицию в устранении глобального дефицита продовольствия.

Согласно информации, полученной из дипломатических источников, Турция уже некоторое время проводит дипломатические контакты с целью формирования механизма, обеспечивающего безопасную доставку зерна из Украины на мировые рынки.

По итогам переговоров турецкой стороны с представителями из РФ, Украины и ООН, подготовлена ​​"Дорожная карта", которая обеспечит функциональность "Зернового коридора" под эгидой всемирной организации.

Ожидается, что все заинтересованные стороны в ближайшие дни проведут в Стамбуле заседание с целью обсуждения деталей "Дорожной карты". В четырехстороннем формате планируются к рассмотрению такие вопросы, как: маршрут, страхование, безопасность судов, разминирование портов, а также состав Командного центра.

Таким образом, благодаря механизму, который также позитивно воспринимают в РФ и Украине, станет возможным разминирование территорий вокруг черноморских портов и поставки запасов зерна на зарубежные рынки.

Центр, регулирующий взаимодействие между Россией и Украиной при посредничестве Турции в координации с ООН, планируется создать в Стамбуле.

В рамках этой инициативы на мировые рынки планируете вывезти 20 млн тонн зерна.