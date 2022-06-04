Стремительный рост цен и инфляция в Греции

Греческие рестораторы готовятся к летнему сезону и с беспокойством следят за потенциально разрушительным воздействием инфляции, о чём наглядно свидетельствует стремительный рост цен на фирменные блюда и закуски, популярные как у местных жителей - так и у туристов, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Средние цены на знаменитые гиросы и сувлаки растут намного быстрее, чем официальные показатели инфляции, колеблясь на 28-летнем максимуме по данным национальных статистических агентств. Для американских туристов это всё равно недорого:

"У нас это тоже есть в Соединённых Штатах, но не идёт ни в какое сравнение. Не описать, насколько это вкусно. Это лучшее мясо, лучшая греческая еда, которую я когда-либо ел в своей жизни. Ну, да, я нахожусь в Афинах, и так оно вроде и должно быть. Но нет, это просто феноменально! Абсолютно феноменально. Мы привыкли, знаете ли, тратить долларов 150 за действительно хорошую еду. А тут мы заплатили за всё про всё, вместе с напитками, 40 евро за нас всех. Я просто поверить не могу, что еда может быть настолько дешёвой".

"Это просто уникальный вкус: пита, поджаристая хрустящая свинина, сочные помидоры, - всё очень вкусно. Превосходно!"

"Это напоминает мне мексиканские буррито. В Мексике делают такие буррито, и они тоже вкусные. Но это ещё вкуснее. И цена разумная. Это совсем недорого для такого вкуса и аромата. Просто великолепно!"

Яннис Джагкинис, Euronews:

"Для большинства туристов сувлаки могут считаться не только традиционной, но и дешёвой едой, однако для греков это постепенно становится небольшой роскошью. Гирос сейчас стоит в среднем 3 евро, тогда как ещё в прошлом году он стоил 2, а инфляция в стране в мае составила 10,7%, согласно данным Евростата. В чём причина такого роста цен, и как профессионалы общепита смогут удержать цены на низком уровне?"

Спирос Байрактарис, владелец таверны, на этот вопрос отвечает так:

"Сувлаки стали дороже, и это отражается на покупателе, потому что мясо и продукты, которые сопровождают сувлаки - такие, как помидоры, лук, огурцы и все прочее - стали дороже. Электричество подорожало, газ, эксплуатационные расходы, всё. Но мы стараемся держать цены как можно ниже".

Война и пандемия нарушили цепочки поставок, и рост цен на продукты обнажил некоторые из основных проблем, с которыми сталкивается мировая экономика на низовом уровне.

Союз гриль-ресторанов в Афинах сообщает, что цены на свинину за последние 12 месяцев выросли на 30%, на подсолнечное масло, в основном импортируемое из Украины, - на 125%, а электричество подорожало более чем на 100%.

Классическое блюдо из запечённого мяса, завёрнутого в лепёшку с салатом и чесночным йогуртом, теперь стоит в Афинах в среднем 3,3 евро, что на 30% больше, чем прошлым летом.