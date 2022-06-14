Проливные дожди затопили Тбилиси

Десятки тысяч жителей Тбилиси остались без водоснабжения из-за проливных дождей, которые затопили головное сооружение водопровода Сагурамо и городские улицы. Видеозапись последствий стихии передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

На кадрах видно, как мощные потоки загрязненной воды движутся мимо частных домов, мостов и дорог. Многие приусадебные участки, автомобили и дома местных жителей на окраине грузинской столицы оказались затоплены.

Городские власти отключили подачу воды, чтобы не допустить загрязнения трубопроводов и пищевых отравлений. Как скоро она будет восстановлена, не сообщается.