В Японии захотели создать атомные подводные лодки

Председатель оппозиционной в Японии Народно-демократической партии Юитиро Тамаки предложил создать и ввести атомные подводные лодки. Об этом сообщает Fuji TV, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

По его словам, данный вариант необходимо тщательно рассмотреть.

"С точки зрения возможностей нанесения ответного удара необходимы разведка и наблюдение. Это не только атомные подлодки, но и беспилотники и спутники. Иными словами, нам необходимо рассмотреть возможность применения новых технологий", - сказал он.

Тамаки заявил, что данные меры могли бы позволить улучшить способность Морских сил самообороны Японии к сдерживанию вероятного противника. В Японии таковым считают Китай, а затем Россию.

В оппозиционной националистической партии "Общество возрождения Японии" предложение Тамаки поддержали. При этом лидер правящей Либерально-демократической партии, премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что создание атомных подлодок и принятие их на вооружение противоречит политике трех неядерных принципов, по которым Японии запрещено производить атомное оружие, завозить его и применять.