В США девочка заработала $11 млн в 11 лет
Девочка-подросток заработала миллионы долларов, открыв бизнес по производству лимонада. Об этом сообщает The Mirror, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Микаила Ульмер рассказала, что занялась собственным делом, когда ей исполнилось 4 года. Девочка создавала напитки по рецепту из поваренной книги, которая досталась ей от бабушки. Но она решила добавить в напиток мед, что и сделало его очень популярным.
В 2016 году девочка заключила сделку с крупной фирмой, которая занялась продажами лимонада - на тот момент Микаэле было 11 лет. Продукт начали покупать жители многих штатов, напиток можно было найти в 1500 магазинах, предпринимательница заработала $11 млн.
"Я не думаю, что есть какие-либо конкретные рекомендации для старта бизнеса. Но если вы не горите своей идеей, вам будет трудно оставаться вовлеченным в работу, необходимую для развития. Поверьте, вам придется очень много работать", - подчеркнула девочка.
После этого Микаэла запустила линию бальзамов для губ и написала собственную книгу - все это она успела сделать до окончания школы. Десятую часть от прибыли девочка передает в фонды спасения пчел.
Сейчас ей 17 лет и ее бизнес продолжает расти.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре