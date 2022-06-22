Санкции США привели к росту производств чипов в Китае

Санкции США в отношении технологических компаний Китая, таких как Huawei Technologies Co., ускорили рост производств чипов в КНР. Об этом пишет Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Девятнадцать из 20 самых быстрорастущих в мире компаний, занимающихся производством чипов за последние четыре квартала, в среднем, родом из второй по величине экономики в мире", - говорится в материале.

При этом годом ранее их насчитывалось восемь, а доходы компаний этой сферы за указанный период выросли в несколько раз по сравнению с мировыми лидерами Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. или ASML Holding NV.

Bloomberg пишет, что причиной такого активного роста стало введенное США в 2020 году ограничение на продажу своих технологий таким компаниям, как Semiconductor Manufacturing International Corp. и Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., что подтолкнуло Китай к увеличению производства отечественных компонентов.

Аналитик Morningstar Феликс Ли объяснил, что в Китае прослеживается тенденция на автономность в цепочке поставок, вызванная и ограничениями из-за COVID-19.

"В условиях самоизоляции китайские клиенты, которые в основном используют импортные полупроводники, должны использовать отечественные альтернативы для обеспечения бесперебойной работы", - отметил он.

По данным Китайской ассоциации полупроводниковой промышленности, общий объем продаж китайских производителей микросхем и конструкторов вырос в 2021 году на 18% до рекордной отметки в более чем 1 трлн юаней ($150 млрд).