Уличная торговка чудом не угодила под колёса грузовика в Таиланде - ВИДЕО
Видеорегистратор, установленный в автомобиле случайного участника дорожного движения, в конце мая запечатлел длиннобазное транспортное средство, выполнившее "параллельную парковку" на встречной полосе, на оживлённой магистрали в тайской провинции Бурирам, передает Day.Az со ссылкой на Rai77.
Грузовик, объезжая легковушку, выехал на противоположную сторону и каким-то чудом не сбил женщину с товаром, спасшуюся, благодаря своей реакции.
Водитель длиннобазного транспортного средства с прицепом смог остановить грузовик рядом с легковушкой, откуда велась видеозаписиь.
В результате происшествия несколько автомобилей получили повреждения, но никто не пострадал.
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