Уличная торговка чудом не угодила под колёса грузовика в Таиланде

Видеорегистратор, установленный в автомобиле случайного участника дорожного движения, в конце мая запечатлел длиннобазное транспортное средство, выполнившее "параллельную парковку" на встречной полосе, на оживлённой магистрали в тайской провинции Бурирам, передает Day.Az со ссылкой на Rai77.

Грузовик, объезжая легковушку, выехал на противоположную сторону и каким-то чудом не сбил женщину с товаром, спасшуюся, благодаря своей реакции.

Водитель длиннобазного транспортного средства с прицепом смог остановить грузовик рядом с легковушкой, откуда велась видеозаписиь.

В результате происшествия несколько автомобилей получили повреждения, но никто не пострадал.