Китай вывел на орбиту экспериментальный спутник

Китай успешно вывел на околоземную орбиту экспериментальный спутник "Тяньсин-1". Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, сообщило в среду Центральное телевидение Китая (CCTV).

Запуск был осуществлен с космодрома Цзюцюань в провинции Ганьсу на северо-западе Китая в 10:08 по местному времени (6:08).

Ракета "Куайчжоу-1А" вывела на намеченную орбиту спутник "Тяньсин-1", который будет использоваться для проведения различных экспериментов, в том числе в области слежения за космической средой.

Четырехступенчатая ракета-носитель "Куайчжоу-1А" была разработана компанией ExPace, дочерним предприятием Китайской аэрокосмической научно-технической корпорации (CASIC). Ракета способна выводить на низкую околоземную орбиту различную полезную нагрузку весом до 400 кг.

Этот запуск стал 15-м для ракет этой серии.