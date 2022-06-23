США установят максимально допустимый уровень содержания никотина в сигаретах

США установят максимально допустимое количество никотина в сигаретах. Такое сообщение опубликовало Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ведомство устанавливает максимальный уровень никотина с целью снижения зависимости от сигарет и других табачных изделий.

В сообщении конкретные цифры не называются. В ведомстве только отметили, что никотин вызывает наибольшее привыкание по сравнению с другими веществами в сигаретах, а курение становится причиной порядка полумиллиона преждевременных смертей в год.

Регулятор полагает, что создание сигарет с минимальным уровнем привыкания поможет спасти жизни курильщиков.