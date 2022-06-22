Байден хочет временно отменить топливный налог в США

Президент США Джо Байден намерен временно упразднить федеральный топливный налог из-за рекордных цен на бензин в стране. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, сообщает газета The Wall Street Journal.

По ее сведениям, американский лидер и его советники обсуждают эту меру уже на протяжении нескольких месяцев. Согласно графику, распространенному Белым домом, президент США в среду выступит с речью, посвященной ситуации с ростом цен на бензин в стране. Решение о том, чтобы временно не взимать 18,4 цента с каждого галлона (3,785 литра) топлива, должно пройти через одобрение Конгресса, так что, как отмечает издание, подобный шаг Байдена выглядит "в большей степени символическим".

Газета также подчеркивает, что и республиканцы, и демократы в Конгрессе скептически относятся к отмене топливного налога, так как у законодателей есть сомнения, что такая мера поможет стабилизировать ситуацию с высокими ценами на заправках.

Уверенный рост розничных цен на бензин в Соединенных Штатах начался в конце зимы, это происходит на фоне повышения мировых цен на нефть, несмотря на попытки Белого дома противостоять тенденции. По данным Американской автомобильной ассоциации, отслеживающей расценки на более чем 60 тыс. АЗС в стране, в настоящее время средняя стоимость галлона бензина марки Regular составляет $4,968. При этом в первую неделю после инаугурации Байдена в качестве президента США в конце января 2021 года этот показатель находился на уровне $2,39.