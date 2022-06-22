Названы страны ЕС с самыми высокими ценами на потребительские товары

В Ирландии и Дании в 2021 году зафиксировали самые высокие цены на потребительские товары относительно других стран Евросоюза. Об этом пишет газета The Times со ссылкой на Евростат - статистическую службу Евросоюза, передает Day.Az.

В Ирландии и Дании цены оказались выше на 40% по сравнению с остальными странами-участницами ЕС. В Ирландии наиболее дорогими оказались алкоголь и табак. Стоимость на эти товары вдвое превышает средний уровень в 27 странах сообщества.

В Дании наиболее высокими оказались цены на проживание в отелях и счета в ресторанах. Стоимость в три раза превосходит аналогичные показатели в других европейских государствах.

Экономист из Дублинского университета Рори О'Фаррелл объяснил высокую стоимость потребительских цен в этих странах. По его словам, дело в том, что Ирландия и Дания находятся на периферии Европы, поэтому нужно учитывать транспортные расходы. Кроме того, в этих небольших странах отсутствует острая конкуренция.