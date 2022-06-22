https://news.day.az/world/1473115.html Большая часть лесных пожаров на юго-западе Турции взята под контроль - министр
Большая часть лесных пожаров на юго-западе Турции взята под контроль - министр
Удалось взять под контроль большую часть лесных пожаров, вспыхнувших накануне вечером в провинции Мугла на юго-западе Турции.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил министр сельского и лесного хозяйства Турции Вахит Киришчи.
Отмечается, что пожары в общей сложности нанесли ущерб территории общей площадью около 400 гектаров.
Для борьбы с огнем задействованы 20 вертолетов и 14 самолетов, а также большое число пожарных.
В прокуратуре провинции Мугла возбуждено уголовное дело в связи с лесными пожарами.
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