В США призывают быстро расширить НАТО

Соединенные Штаты не отрицают, что у Турции имеется законная обеспокоенность проблемой терроризма, но призывают к скорейшему урегулированию разногласий между Анкарой, Стокгольмом и Хельсинки по поводу приема Финляндии и Швеции в НАТО. Об этом заявила в среду помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы признаем законные обеспокоенности Турции, касающиеся терроризма, на которых также заострил внимание генеральный секретарь НАТО [Йенс] Столтенберг. Мы продолжаем призывать Стокгольм, Анкару и Хельсинки работать вместе, чтобы найти путь вперед, снимающий обеспокоенности в сфере безопасности всех союзников. И мы призываем [Североатлантический] альянс оперативно достичь консенсуса относительно процесса вхождения [Финляндии и Швеции в НАТО]", - сказала сотрудник американского внешнеполитического ведомства на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США.