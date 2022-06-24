Почти в половине рек мира выявили загрязнения медикаментами

Команда ученых из Йоркского университета (Великобритания) выявила почти в половине рек мира загрязнения различными медикаментами, в том числе рецептурными. Такие результаты оказывают негативное воздействие на местные экосистемы, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В ходе работы исследователи взяли пробы воды в 1 052 водоемах из 104 стран, включая Великобританию, США, Францию и Австралию. Почти в половине (43,5%) рек ученые заметили следы антигистаминных, наркотических, противомикробных и обезболивающих препаратов, а также антибиотиков, антидепрессантов и других лекарств (всего 23 активных ингредиента). В процессе использования и утилизации фармацевтических препаратов химические вещества попадают в воду, а затем оказывают неблагоприятное воздействие на флору и фауну.

Самая высокая концентрация наблюдалась в Африке (река в Найроби в Кении, Лагос в Нигерии, Букаву в Демократической Республике Конго). Самые высокие показатели в Азии оказались в Лахоре, в Южной Америке - в Ла-Пасе, в Европе - в Тюбингене. Более ранние исследования показали, что присутствие антибиотиков в окружающей среде способствует развитию резистентности (устойчивости) к противомикробным препаратам, что также сказывается и на человеке.