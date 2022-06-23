США увеличат расходы на оборону

Профильный комитет палаты представителей конгресса США внес поправки в проект оборонного бюджета страны на следующий год, в результате он вырос на $37 млрд, в том числе за счет увеличения предоставляемой Украине военной помощи до $1 млрд, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В первом варианте проекта бюджета, который комитет представил 20 июня, указывалось, что расходы на военную помощь Киеву составят $450 млн. Также в документе сказано, что главе Пентагона предлагается дать полномочия предоставлять украинским властям поддержку в сфере разведки и безопасности.

Поправки в проект оборонного бюджета Соединенных Штатов одобрило большинство членов комитета. "За" него проголосовали 42 конгрессмена, а "против" - 17.