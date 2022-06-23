Совет ЕС принял решение признать европейскую перспективу Грузии и готов предоставить статус кандидата, как только будут выполнены намеченные приоритеты.

Об этом в "Твиттере" написал президент Европейского совета Шарль Мишель, передает Day.Az со ссылкой на Грузия Онлайн.

"Поздравляю грузинский народ. Это исторический момент в отношениях Евросоюза и Грузией: будущее Грузии - в ЕС", - написал Шарль Мишель в "Твиттере" на грузинском языке.