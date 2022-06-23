https://news.day.az/world/1473492.html Совет ЕС принял решение признать европейскую перспективу Грузии - Шарль Мишель
Совет ЕС принял решение признать европейскую перспективу Грузии - Шарль Мишель
Совет ЕС принял решение признать европейскую перспективу Грузии и готов предоставить статус кандидата, как только будут выполнены намеченные приоритеты.
Об этом в "Твиттере" написал президент Европейского совета Шарль Мишель, передает Day.Az со ссылкой на Грузия Онлайн.
"Поздравляю грузинский народ. Это исторический момент в отношениях Евросоюза и Грузией: будущее Грузии - в ЕС", - написал Шарль Мишель в "Твиттере" на грузинском языке.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре